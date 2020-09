Riwal nog twee jaar sponsor Deense wielerploeg donderdag 17 september 2020 om 10:42

De wielerploeg van Riwal Securitas heeft goed nieuws gekregen van de hoofdsponsor. Hoogwerkersbedrijf Riwal blijft de komende twee jaar namelijk aan als sponsor van het Deense ProTeam.

Het bedrijf is al sinds 2013 verbonden aan de ploeg en trekt die samenwerking door tot eind 2022. Commercieel manager van de ploeg, Steffen Kromann, is blij met de sponsordeal.

“Riwal is de ruggengraat van onze ploeg en als we in Europa koersen dan voelen we dat Riwal onderdeel is van het DNA van de ploeg”, zegt Kromann. “Het is belangrijk dat we deze deal hebben gesloten, zeker in deze stormachtige tijden die de pandemie ons gebracht heeft.”

‘Reden voor optimisme’

De Deense formatie, waar Aart Vierhouten deel uitmaakt van het management en momenteel vijf Nederlanders onder contract staan, geeft wel aan dat nog niet alle sponsoring voor 2021 op orde is.

Nadat tweede naamsponsor Readynez in de problemen kwam door de coronacrisis, werd Securitas bereid gevonden om als co-sponsor in te springen. “Die helpende hand heeft het mogelijk gemaakt om de ploeg door 2020 te loodsen”, klinkt het in het persbericht. Ook de commercieel manager is positief gestemd. “Met de steun van Riwal en nieuwe deals op komst, is er reden voor optimisme.”