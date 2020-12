Elmar Reinders en Nick van der Lijke blijven voor Riwal koersen

Riwal Securitas zal ook volgend jaar nog in het peloton actief zijn. Het management van de Deense formatie bevestigt via social media dat de ploeg zoals verwacht doorgaat als continentale ploeg. Elmar Reinders bevestigt daarnaast aan WielerFlits dat hij net als Nick van der Lijke de ploeg trouw blijft.

Onlangs kon u op deze site al lezen dat het voortbestaan van de ploeg was verzekerd. Via de ploeg is het nieuws nu ook officieel naar buiten gebracht. “We zijn de laatste tijd een beetje stil geweest, maar we hebben achter de schermen veel en hard gewerkt”, schrijft de equipe op Instagram. “We gaan in 2021 verder als Riwal Cycling Team.”

“In 2021 zullen we als continentaal team actief zijn. Onze ambities zijn echter niet veranderd: we willen de beste ploeg van Denemarken zijn en we willen een team worden waar alle Denen voor kunnen juichen. We bedanken alle mensen en partners die ons dit jaar hebben gesteund.”

Reinders blijft

Van der Lijke gaf al aan dat zijn sportieve toekomst nog steeds bij Riwal ligt. Aan WielerFlits heeft Elmar Reinders laten weten dat ook hij volgend jaar voor de ploeg zal blijven rijden. Piotr Havik, Martijn Budding (beiden bij BEAT Cycling) en Arvid de Kleijn (Rally Cycling) zoeken hun heil elders.