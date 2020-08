Jordan Habets (WPGA) wint eendagskoers Carpathian Couriers Race maandag 31 augustus 2020 om 14:54

Jordan Habets heeft Wielerploeg Groot Amsterdam een overwinning bezorgd in de Carpathian Couriers Race, een Poolse eendagskoers (UCI 1.2U) voor beloften. De 18-jarige Habets won na 168 kilometer een sprint bergop in Ciężkowice.

De Carpathian Couriers Race was dit jaar een flink uitgeklede koers. Er stonden slechts 52 renners op de startlijst en aan het vertrek bleek dat de opleidingsploeg van CCC alsnog ontbrak. WPGA nam in de finale de koers in handen en stuurde Habets in de finale mee in een kopgroep van vier. De jonge Nederlander wist het vervolgens in de technische slotkilometer af te maken.

Vanwege het coronavirus is de Carpathian Couriers Race dit jaar geen meerdaagse rittenkoers maar een eendagswedstrijd. Vorig jaar ging de overwinning er nog naar Marijn van den Berg van Metec-TKH. Eerder wonnen ook Tim Ariesen (2015), Stefan Poutsma (2013) en Maurits Lammertink (2012) in Polen.