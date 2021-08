Ritzege en leiderstrui voor Ben Hermans: “Hoop op nieuw contract voor 2022”

Ben Hermans beleefde op de slotklim van de Arctic Race of Norway vandaag een déjà vu. In 2015 won de Belgische klimmer op Målselv al eens een rit en dat herhaalde hij vandaag. Het leverde de kopman van Israel Start-Up Nation ook de leiderstrui op. “Als je favoriet bent, valt er veel van je schouders”, zegt hij na afloop.

“De klim reed ik hetzelfde op als toen”, blikt Hermans terug op zijn zege, zes jaar geleden. “Ik zette mijn ploeggenoten op kop, met een tempo dat zelfs lastiger was dan ik kon volgen. De andere favorieten volgden mijn ploeg en gingen daardoor over hun limiet, terwijl ik precies op mijn limiet zat. Ik maakte daarna het verschil in de sprint.”

Hermans moest in de finale wel afrekenen met Odd Christian Eiking en Victor Lafay. Met een lange sprint bleef hij ze voor. “Ik wist dat andere gasten die mee waren explosiever zijn dan ik. Daarom ging ik op 500 meter van de streep al aan op 95% van mijn kunnen, bijna voluit. Ik kon dat volhouden na de laatste bocht. Met goede benen is het dan lastig om nog ingehaald te worden”, vertelt hij. “Het is ook fijn dat ik deze finish al kende.”

‘Lange sprint was een gok’

Dat hij in 2015 al eens won, doet Hermans goed. “Dit is heel mooi, omdat ik heb die aankomst van toen heel vaak heb afgespeeld in mijn hoofd. Het was zo verrassend dat ik toen won. Het is mooi om het weer te doen. Als je favoriet bent, valt er veel van je schouders na een overwinning. Daarom ben ik blij dat ik deze zege kan pakken voor het team.”

“Al dagen op voorhand was ik de favoriet, maar ik wist dat Eiking in goede doen was. Warren Barguil was ook goed, dus het is niet simpel om het af te maken. Eiking kwam nog erlangs, maar niet erover”, vertelt hij nog aan WielerFlits. “De laatste 500 meter ging ik aan. Als ik langer wacht tot 250 meter, is Eiking explosiever. Ik wilde hem afmatten, terwijl hij misschien dacht dat ik voluit ging. Dat is een gok. Op Sardinië heb ik op die manier verloren, en nu heb ik hem gewonnen.”

Hoop op nieuw contract

Hermans is voor Israel Start-Up Nation een garantie voor succes, want eerder won hij ook al de Giro dell’Appennino. “Als mij niets gebeurt, dan sta ik garant voor resultaten voor de ploeg. Ik hoop dat de ploeg mij op die manier ook een nieuw contract geeft”, kijkt hij naar 2022. De Belg loopt namelijk uit zijn contract. “Ik zie mij nog wel op WorldTour-niveau een ritje wegkapen, maar om een Ronde van Zwitserland of Dauphiné te winnen, dat is te hoog gegrepen.”

“Natuurlijk, als ik veel geluk heb kan ik een rit in een grote ronde winnen. Ik vind de kans om dat geluk te hebben te klein om andere mooie kleine koersen te laten liggen, zoals deze. Sommigen geven mij ongelijk, maar ik heb daarover een ander idee”, aldus Hermans.