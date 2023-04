Ritwinst en eindpodium: Bahrain Victorious legt lat hoog voor Ronde van Romandië

Bahrain Victorious heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Romandië (25-30 april). Met Gino Mäder, Damiano Caruso en Dušan Rajovic als belangrijkste namen, hoopt de ploeg hoge ogen te gooien. Ploegleider Neil Stephens legt de lat hoog. “We gaan voor een ritzege en een top-5 in het eindklassement. Of nog beter: een podiumplek.”

Mäder en Caruso zijn de mannen voor het klassement. Thuisfavoriet Mäder was vorig jaar nog tweede in de Ronde van Romandië, achter eindwinnaar Aleksandr Vlasov, die er dit jaar niet bij is. “Ik ben natuurlijk ontzettend enthousiast om terug te keren naar de wedstrijd waar ik vorig jaar nog zo goed presteerde. Het is altijd mooi om in een thuiskoers als kopman van de ploeg te fungeren. Het is geen eenvoudige opdracht, maar het zal sowieso een leuke week worden.”

Ploegleider Stephens verwacht veel van de Zwitserse allrounder. “Gino is onze man voor het klassement, maar we hebben met Damiano Caruso nog een renner in de gelederen die een etappe kan winnen. Hij kan als mede-kopman ook een goed klassement rijden. Dušan Rajovic is dan weer onze snelle man. Hij kan zeker voor de overwinning strijden in de eerste rit-in-lijn.”

De selectie van Bahrain Victorious bestaat – naast Mäder, Caruso en Rajovic – uit Nikias Arndt, Filip Maciejuk, Johan Price-Pejtersen en Rainer Kepplinger. Met deze ploeg hoopt Stephens te schitteren op Zwitserse bodem. “Ons doel voor de Ronde van Romandië is om minimaal één ritzege te behalen. Ook willen we bij de eerste vijf eindigen in het algemeen klassement. Of nog beter: een plek bij de eerste drie.”

