Starttijden proloog Ronde van Romandië 2023: Uijtdebroeks laatste starter

Overzicht

Dinsdag begint in Port-Valais de 76ste editie van de Ronde van Romandië. In een biljartvlakke proloog van 6,8 kilometer zullen al verschillen ontstaan tussen de klassementsrenners. WielerFlits zet de starttijden op een rij.

De eerste renner op het startpodium is Jonathan Bogli. De relatief onbekende Zwitser zal om 14.50 uur aan zijn proloog beginnen. De renners starten vervolgens om de minuut. De eerste klassementsrenner die een tijd zal neerzetten, is Romain Bardet. De kopman van Team DSM rolt om 14.59 uur van het startpodium.

Om 17.23 uur is de laatste renner aan de beurt: Cian Uijtdebroeks. De jonge Belgische ronderenner van BORA-hansgrohe heeft de eer om als laatste een eindtijd neer te zetten.

Over het parcours van de proloog valt weinig te zeggen. De wegen zijn biljartvlak en er zijn maar weinig verraderlijke punten in de vorm van scherpe bochten of smalle passages. We tellen van start tot finish drie haakse bochten, maar verder rijden de renners over kaarsrechte wegen, waar de grote plaat zal worden bovengehaald.

De Ronde van Romandië opent overigens al jaren met een proloog. Vorig jaar ging de zege in deze specifieke discipline binnen de wielersport naar Ethan Hayter en in een verder verleden begonnen ook renners als Rohan Dennis (2021), Jan Tratnik (2019) en Chris Froome (2013) met een proloogzege aan de ronde.

Starttijden Nederlanders

15.09 uur – Gijs Leemreize (Jumbo-Visma)

15.31 uur – Lennard Hofstede (Jumbo-Visma)

15.37 uur – Mathijs Paasschens (Lotto Dstny)

15.53 uur – Robert Gesink (Jumbo-Visma)

16.15 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

16.59 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

14.53 uur – Milan Menten (Lotto Dstny)

15.19 uur – Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty)

15.29 uur – Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck)

15.30 uur – Dries Devenyns (Soudal Quick-Step)

15.59 uur – Thomas De Gendt (Lotto Dstny)

16.12 uur – Thibau Nys (Trek-Segafredo)

16.35 uur – Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck)

16.43 uur – Sylvain Moniquet (Lotto Dstny)

16.57 uur – Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

17.23 uur – Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe)

Starttijden dagfavorieten

15.59 uur – Thomas De Gendt (Lotto Dstny)

16.07 uur – Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers)

16.15 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

16.28 uur – Lawson Craddock (Jayco AlUla)

16.30 uur – Nikias Arndt (Bahrain Victorious)

16.31 uur – Nelson Oliveira (Movistar)

16.36 uur – Josef Černý (Soudal Quick-Step)

16.50 uur – Matteo Sobrero (Jayco AlUla)

17.00 uur – Finn Fisher-Black (UAE Emirates)

17.03 uur – Joel Suter (Tudor Pro Cycling)

17.07 uur – Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

17.08 uur – Ion Izagirre (Cofidis)

17.12 uur – Simon Yates (Jayco AlUla)

17.13 uur – Ethan Hayter (INEOS Grenadiers)

17.14 uur – Johan Price-Pejtersen (Bahrain Victorious)

17.17 uur – Magnus Cort (EF Education-EasyPost)

17.20 uur – Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step)

17.21 uur – Tobias Foss (Jumbo-Visma)

17.22 uur – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

Starttijden favorieten voor het klassement

14.59 uur – Romain Bardet (Team DSM)

15.08 uur – Fausto Masnada (Soudal Quick-Step)

15.41 uur – Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty)

15.44 uur – Eddie Dunbar (Jayco AlUla)

15.52 uur – James Knox (Soudal Quick-Step)

15.54 uur – Juan Ayuso (UAE Emirates)

16.08 uur – Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

16.11 uur – Mark Padun (Bahrain Victorious)

16.16 uur – Adam Yates (UAE Emirates)

16.25 uur – Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty)

16.37 uur – Tom Gloag (Jumbo-Visma)

16.39 uur – Sergio Higuita (BORA-hansgrohe)

16.51 uur – Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

16.52 uur – Gino Mäder (Bahrain Victorious)

16.54 uur – Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

16.59 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

17.04 uur – Michael Woods (Israel-Premier Tech)

17.06 uur – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan)

17.07 uur – Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

17.08 uur – Ion Izagirre (Cofidis)

17.12 uur – Simon Yates (Jayco AlUla)

17.15 uur – Matteo Jorgenson (Movistar)

17.21 uur – Tobias Foss (Jumbo-Visma)

17.23 uur – Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe)

