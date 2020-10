Ritwinnaar Woods: “Was niet van plan om mee te sluipen in de vroege vlucht”

Michael Woods begon met een vervelende valpartij aan de Vuelta a España, waardoor hij al na één dag een goed klassement kon vergeten. Vandaag nam de Canadees echter sportieve revanche door een felbetwiste etappe te winnen naar Villanueva de Valdegovía.

“Dit is een speciale dag, het is echt geweldig om in het Baskenland te koersen”, zo begint het flashinterview met de dagwinnaar. “Het was wel een speciale kopgroep met Alejandro Valverde. Ik slaagde er tijdens de etappe in om wat energie te sparen. En verder had ik in de finale een beetje geluk en goede benen. Het is mooi om hier te winnen.”

Woods maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, maar de 34-jarige klimmer wilde aanvankelijk helemaal niet meesluipen in de vroege vlucht. “Het doel was om bij onze klassementsrenner Hugh Carthy te blijven. Er was geen plan om mee te schuiven in de vlucht, maar de koers verliep zo krankzinnig.”

“We moesten dus wel met enkele mannetjes meezitten in de vlucht”, aldus Woods, die vandaag zijn tweede zege van het seizoen wist te boeken. Begin september won hij een etappe in Tirreno-Adriatico.