Ritwinnaar Sonny Colbrelli: “Ik heb heel erg afgezien”

Sonny Colbrelli moest een tijdje wachten op zijn eerste overwinning van het seizoen, maar vandaag was het dan eindelijk raak in de Ronde van Romandië. De Italiaan van Bahrain Victorious bleek in Saint-Imier over de snelste benen te beschikken.

Colbrelli (30) bleek in een etappe over zes beklimmingen de snelste renner van een uitgedunde groep, voor Patrick Bevin en Marc Hirschi. De snelle Italiaan wist in de finale te overleven op de flanken van La Vue-des-Alpes, met nog ongeveer twintig kilometer te gaan de laatste klim van de dag. “Ik heb echt heel erg afgezien”, zo klinkt het na afloop in een flashinterview.

“Het was een etappe met erg veel hoogtemeters, maar op de slotklim stond de wind in het nadeel. De klimmers konden zo niet aanvallen en was het voor mij mogelijk om te overleven en met de eerste groep over de top te gaan. De ploeg heeft het vandaag echt geweldig gedaan. Gisteren was het Jan Tratnik, vandaag Damiano Caruso.”

Colbrelli besloot de sprint als eerste op gang te trekken. “Het was opnieuw een lange sprint. Gisteren moest ik mijn meerdere erkennen in Peter Sagan, maar vandaag wist ik gelukkig wel de zege te pakken. Dit is een leuke ronde, aangezien het te zwaar is voor de pure sprinters. Zo kan ik als rappe man eens meedoen voor de zege.”