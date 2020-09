Ritwinnaar Philipsen: “Ik dacht dat ik het niet ging halen” dinsdag 29 september 2020 om 17:24

Jasper Philipsen wist met een ultieme jump de openingsetappe van de BinckBank Tour te winnen. De renner van UAE Emirates, die volgend jaar zal uitkomen voor Alpecin-Fenix, bleef in Ardooie Mads Pedersen en Pascal Ackermann voor. Philipsen is tevens de eerste leider.

“Het was spannend op het einde. Ik dacht dat ik het niet ging halen”, zo vertelde Philipsen in het flashinterview. De jonge Belg wist in de finale maar net een massale valpartij te ontwijken. “Het was de hele dag rustig en dan is iedereen heel fris op het einde. Verder lag de baan nog wat, waardoor de finale gevaarlijker was.”

“Het was heel erg hectisch. Je moet in zo’n wedstrijd altijd een beetje geluk hebben, een gaatje vinden en uit de problemen blijven. Ik zat net achter de valpartij en kon de crash maar net ontwijken. Ik moest vervolgens nog wat plekken goedmaken, maar kon uiteindelijk het wiel van Merlier kiezen. Die werd goed gebracht.”

Philipsen is vooral een man van ereplaatsen, maar wist vandaag wel als eerste zijn wiel over de streep te drukken. “Ik heb niet speciaal gepiekt voor deze periode. Ik ben al een hele tijd in orde, maar had niet het geluk aan mijn zijde. Vandaag was dat wel het geval. Ik ben blij dat ik het kon afmaken.”