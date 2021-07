Ritwinnaar Nils Politt: “Ik moest denken aan alle inspanningen”

Nils Politt lachte zijn tanden bloot aan de finish in Nîmes. De Duitse hardrijder van BORA-hansgrohe wist in de twaalfde etappe van de Tour de France solo over de streep te komen, goed voor de grootste overwinning uit zijn carrière. “Dat hier een Tourzege uitrolt, is echt fantastisch.”

Politt maakte na een razendsnelle start deel uit van een omvangrijke vluchtgroep. In de finale schudde de Duitser meerdere keren aan de boom, in hoop zo de snellere mannen overboord te gooien. Politt slaagde in zijn opzet en wist in de laatste tien kilometer zijn laatste medevluchters, Harry Sweeny en Imanol Erviti, te lossen.

De dag begon niet al te best voor zijn ploeg BORA-hansgrohe, aangezien sprinter Peter Sagan met knieproblemen uit de ronde moest stappen. “Dat veranderde onze tactiek”, aldus Politt. “Na de waaiers wist een grote groep weg te rijden. Ik voelde me de laatste dagen al goed en probeerde het maximale eruit te halen. Ik wist dat ik de koers hard moest maken.”

“Wielrennen is mijn passie”

“Er zaten namelijk behoorlijk veel snelle mannen in onze groep. Ik wist dat ik vroeg moest aanvallen. Na mijn eerste aanval waren we nog met vier. Mijn ploegleider spoorde me vervolgens aan om het te proberen en ik besloot nog een keer te gaan. Ik wist twintig tot dertig seconden uit te lopen. Om solo aan te komen, is echt geweldig.”

De 27-jarige Politt was aan de finish uitzinnig van vreugde. “Waar ik allemaal aan moest denken? Aan alle inspanningen die ik heb moeten leveren. Wielrennen is mijn passie, ook voor mijn familie. Ik ben alleen zo vaak van huis door trainingskampen. Dat ik nu een ritzege boek in de Tour, is de grootste beloning.”