Ritwinnaar Molano: “Ik ging af op mijn instinct”

Juan Sebastián Molano bezorgde vandaag voor de tweede keer deze week zijn ploeg UAE-Emirates de dagzege in de Ronde van Burgos. De 26-jarige Colombiaanse sprinter was twee dagen na zijn triomf in Briviesca ditmaal de sterkste in Aranda de Duero.

UAE-Emirates had zijn zinnen gezet op de rit van vandaag. “Met mijzelf en Matteo (Trentin, red.) hadden we in de finale twee renners vertegenwoordigd,” kijkt Molano terug op de site van zijn ploeg. “We hadden dus meerdere troeven om uit te spelen. Aberasturi plaatste een jump en ik ging af op mijn instinct. Dat resulteerde in de overwinning”, analyseert hij. Naast Molano had UAE-Emirates met Trentin (vierde) nog een tweede renner in de top tien.

De tweede zege in drie dagen betekende loon naar werken voor de formatie uit het Midden-Oosten. “Onze ploeg reed de hele dag vooraan en gaf mij veel vertrouwen om het in de sprint af te maken. De wind zorgde voor een nerveuze openingsfase, maar we hadden het goed onder controle waardoor alles weer samen kwam. David (De La Cruz, red.) staat er goed voor in het klassement, dus daar zullen wij ons morgen op gaan focussen.”

De Ronde van Burgos kent morgen zij slotrit, een etappe een aankomst bergop op Lagunas de Neila. UAE-kopman De La Cruz staat op een minuut van leider Bardet.