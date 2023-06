Ritwinnaar Jesus Peña: “Zana viel in dezelfde bocht als ik”

De koninginnenrit in de Ronde van Slovenië werd opgeschrikt door drie nare valpartijen, waarvan de laatste – die van Jayco AlUla-ploegmaat Filippo Zana – de meest nare leek. Maar ook ritwinnaar Jesus Peña ging tegen de vlakte. “Zana viel in dezelfde bocht als ik, bij de eerste afdaling van de Kolovrat”, aldus Zana in het flashinterview.

Peña kwam zelf wel ongeschonden uit die val, maar zijn fiets niet. “Na die valpartij had ik schakelproblemen, waardoor ik alleen nog op het binnenblad kon rijden en niet voor een grotere versnelling kon kiezen. Ik heb geprobeerd er het beste van te maken en zo hard mogelijk te rijden.”

De Colombiaan leek op weg naar plek twee, tot Zana helaas hetzelfde lot onderging. “Ik wilde stoppen en op hem wachten, maar onze sportdirecteur zei: ga voor de ritzege. Filippo viel in dezelfde bocht als ik, bij de eerste passage (samen met Lorenzo Fortunato, red). Maar gelukkig kon ik nu wel op tijd remmen.”

“Ik ben dan ook heel blij met mijn eerste zege in Europa, na een moeilijk seizoen met veel problemen. Ik had vandaag goede benen en ben blij dat ik de kans kreeg om voor de zege te gaan.”