Ritwinnaar Hayter: “Ik wilde eigenlijk de schade beperken”

Ethan Hayter was vandaag de grote winnaar in de Volta ao Algarve. De beloftevolle Brit van INEOS Grenadiers won met verve de koninginnenrit met aankomst op Alto da Fóia en wist zo ook de gele leiderstrui te veroveren. Een verrassing, ook voor Hayter zelf.

De 22-jarige renner, die ook al jaren uitblinkt als baanwielrenner, wilde vandaag vooral de schade beperken. “Dat was het doel voor aanvang van de etappe. Dat ik hier nu win, is echt ongelofelijk en verrassend. Ik voelde me goed op de klim en ik wilde vooral zoveel mogelijk energie sparen door in de wielen te blijven.”

“In de slotkilometers viel Iván Sosa (zijn ploeggenoot bij INEOS Grenadiers, red.) aan en ik besloot uiteindelijk ook te springen”, aldus Hayter, die samen met Sosa en Sebastián Henao een mooie voorsprong bijeen wist te fietsen. De drie renners van INEOS Grenadiers begonnen samen met Élie Gesbert, Jonathan Lastra en João Rodrigues aan de laatste kilometer.

Individuele tijdrit

Hayter bleek in de laatste stijgende meters over het beste eindschot te beschikken en wist Rodriguez en Lastra ruim achter zich te houden. De Brit deed zo uitstekende zaken met het oog op de individuele tijdrit van zaterdag. De renners krijgen dan in en rond Lagoa een tijdrit van goed twintig kilometer voor de wielen geschoven.

Hayter heeft normaal een goede tijdrit in de benen en kijkt dan ook uit naar de chronoproef van zaterdag. “Ik had de tijdrit voor deze ronde al aangestipt en heb er zin in. Vandaag was het doel om de schade te beperken, maar nu sta ik er geweldig voor.”