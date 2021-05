Ritwinnaar Gino Mäder: “We hebben vandaag gereden voor Mikel Landa”

Bahrain Victorious was gisteren nog in mineur na het uitvallen van kopman Mikel Landa, maar de WorldTour-formatie wist vandaag meteen sportieve revanche te nemen door met Gino Mäder de zesde etappe naar San Giacomo te winnen. “Dit is echt geweldig”, klonk het na afloop.

Mäder wist op de vijftien kilometer lange slotklim medevluchters Bauke Mollema en Dario Cataldo te lossen en vervolgens naar de zege te soleren. De jonge Zwitser wilde vandaag zijn ploegmakker Landa eren, zo vertelde hij na de finish in het flashinterview. “Gisteren was echt een trieste dag, maar we hebben vandaag gereden voor Mikel.”

“We hebben er alles aan gedaan om in de vlucht van de dag te komen. Matej (Mohoric, zijn ploeggenoot, red.) was vooraan echt supersterk en dat ik nu win is echt superfijn. Het is echt een geweldig gevoel, zeker na mijn nederlaag in de voorbije Parijs-Nice”, aldus Mäder, die doelt op de koninginnenrit met aankomst op Valdeblore La Colmiane.

Terugdenken aan Parijs-Nice

Mäder reed toen ook een hele dag voorop, maar werd in de laatste honderden meters ingerekend en verslagen door Primož Roglič. “Toen ik alleen voorop reed in de laatste 500 meter, kon ik alleen maar aan die etappe in Parijs-Nice denken. Ik was pas zeker op 100 meter van de streep. Ik wil nu gewoon van het moment genieten.”

Een leuk weetje: de renner van Bahrain Victorious is de eerste ‘Gino’ sinds Gino Bartali (de legendarische Italiaan die in 1936, 1937 en 1946 de Ronde van Italië op zijn naam schreef) die een etappe in de Giro weet te winnen. “Het is leuk om in een adem genoemd te worden, maar Gino Bartali is natuurlijk wel een legende van onze sport. Dat ben ik nog niet”, aldus Mäder.