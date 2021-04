Ritwinnaar Bilbao: “Het is niet mogelijk om elke dag zoveel risico te nemen”

Pello Bilbao bezorgde Bahrain Victorious vandaag een zege in de Tour of the Alps. De Baskische klimmer won vandaag de voorlaatste etappe naar Pieve di Bono, door in de finale optimaal te profiteren van zijn daalkunsten en sterke sprint.

Bilbao kwam in de finale met achterstand over de top van de Boniprati, de laatste klim van de dag, maar kreeg toen de mogelijkheid om zijn daalkunsten te etaleren. De klimmer wist in de razendsnelle en bij momenten aartsmoeilijke afzink het verschil te overbruggen met koplopers Simon Yates en Aleksandr Vlasov.

“Ik wist voor de start al dat het een perfecte finale was voor een renner met mijn capaciteiten”, is zijn eerste reactie na afloop. “Je moet niet elke dag dit soort afdalingen rijden. Het is niet mogelijk om elke dag zoveel risico te nemen, maar ik wist dat ik nog kon terugkeren na de laatste beklimming”, aldus Bilbao, enkele minuten na zijn eerste zege van 2021.

De winnaar van de dag geniet met volle teugen van de Tour of the Alps. “Het is een perfecte wedstrijd, ook voor de toeschouwers. Ik hou echt van dit soort etappes. Je moet niet alleen maar goede benen hebben. Het is ook mogelijk om op andere, meer tactische, manieren te koersen. Ik wil als wielrenner ook graag koers maken.”

Eerbetoon aan Michele Scarponi

Bilbao besloot zijn eerste seizoenszege niet op te dragen aan zijn ploeggenoten of een familielid, maar aan wijlen Michele Scarponi. De Italiaan, een ex-ploegmaat van Bilbao, overleed exact vier jaar geleden door een aanrijding op training. “Deze zege is voor Michele, die voor ons altijd speciaal is geweest”, aldus de Spanjaard.