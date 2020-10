Ritwinnaar Ackermann: “De actie van Bennett was niet fair”

Niet Sam Bennett maar Pascal Ackermann mocht na afloop van de negende etappe de bloemen in ontvangst nemen als ritwinnaar. De Ier kwam als eerste over de finish, maar werd gedeclasseerd door de jury. “Ik zag na de finish de beelden en de actie van Bennett was niet fair”, aldus Ackermann.

In de laatste kilometer was duidelijk te zien dat Bennett twee keer een fikse schouderduw uitdeelde aan een concullega. De juryleden kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat het gedrag van Bennett ongeoorloofd was en dus werd de snelle man gedeclasseerd. Ackermann: “Na alle valpartijen van de laatste weken, moeten we een beetje voor elkaar zorgen.”

“Als er geen gaatje is om in te duiken, moet je de benen gewoon stilhouden. Ik voel met Sam mee, maar we moeten gewoon veiliger koersen en sprinten. Ik ben heel erg blij met deze zege. Mijn ploeg heeft echt een geweldige etappe gereden en ik ben blij dat ik nu iets kan terugdoen. In de vorige sprint keken we te veel naar Deceuninck-Quick-Step.”

“Vandaag reden we onze eigen koers en ik ben heel erg blij dat we dat hebben gedaan. Ik was heel erg teleurgesteld na de vorige sprintetappe. We hadden de laatste weken zoveel pech, maar vandaag maken we het af.”