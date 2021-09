Rittenkoers Women’s Tour niet live op tv te zien

De Women’s Tour is dit jaar niet live te zien op tv. De Britse rittenkoers voor vrouwen, die deel uitmaakt van de UCI Women’s World Tour, geeft aan dat dit komt vanwege commerciële redenen. Begin dit jaar had de Women’s Tour nog een meerjarige deal gesloten met Eurosport, maar de live-uitzendingen zijn voor dit jaar geschrapt.

Organisator Sweetspot laat weten dat het, mede door de coronaperiode, lastig was om de ronde dit jaar te organiseren. “Het zorgde voor grotere uitdagingen dan toen we de Women’s Tour in 2014 oprichtten. Als gevolg van de commerciële realiteit, zijn we niet in staat om de Women’s Tour dit jaar uit te breiden met live-uitzendingen. We hopen om fantastische herhalingen te produceren die voor iedereen te zien zijn”, staat in een statement.

Het blijft dus bij herhalingen die ’s avonds uitgezonden worden op de Britse zender ITV4 en internationaal bij Eurosport en GCN. Dat de Women’s Tour niet live wordt uitgezonden, is tegen de regels van de UCI. Wedstrijden uit de Women’s World Tour dienen namelijk een live-uitzending van minstens 45 minuten te hebben. Vanwege die regel werd de Giro Rosa afgelopen seizoen een niveau gedegradeerd.

De Women’s Tour 2021 start volgende week en duurt van 4-9 oktober. De laatste editie dateert van twee jaar geleden en werd gewonnen door thuisfavoriete Lizzie Deignan.