Rittenkaper Kämna na zege in de Alpen: “Had niet verwacht hier te kunnen winnen”

Lennard Kämna heeft in de Tour of the Alps zijn tweede seizoenszege binnengesleept. De Duitse rasaanvaller rondde in Villabassa een vlucht succesvol af. “Ik ben echt super blij dat ik de zege heb kunnen pakken”, vertelde de coureur van BORA-hansgrohe na afloop.

“Ik had niet verwacht dat ik hier kon winnen deze week, dus ik ben meer dan blij”, aldus Kämna in het flashinterview. De derde etappe in de Alpen draaide uit op een strijd tussen zeven vluchters. “We wilden bij de ploeg met een paar renners in de ontsnapping en het belangrijkste was dat ik erbij zou zijn. Ik kreeg daarvoor goede steun en het is ook gelukt. Dat is heel mooi.”

Vlak voor het ingaan van de laatste kilometer koos Kämna het juiste moment, waarna hij Andrey Amador nipt achter zich hield. Met nog twee etappes te gaan, en zonder absolute kopman in het klassement, ziet de Duitse rittenkaper nog meer kansen. “We zullen actief moeten zijn en ons laten in de aanval. We hebben niemand in de top-10 van het algemeen klassement, dus we moeten ons laten zien, aanvallen en er het beste uithalen”, zegt hij.

Pello Bilbao blijft leider: “Een wat rustigere dag”

De leiderstrui in de Tour of the Alps blijft om de schouders van Pello Bilbao, die in een favorietengroepje over de finish kwam. “De sleutel lag in het begin van de rit. Het was belangrijk om de controle te houden en geen renners uit de top-20 te laten gaan. We hadden daarom een wat rustigere dag, ondanks dat we wel moesten werken en de groep binnen twee, drie minuten moesten houden”, vertelt Bilbao.

“Het was een geweldige dag van de ploeg. Op de laatste klim hadden we een aanval verwacht van INEOS Grenadiers. Zij gingen daar ook vol gas met Sivakov, maar we hielden de controle. Het is ook mooi dat een grote renner als Mikel Landa er dan nog bij is voor mij”, deelt Bilbao complimenten uit. “Morgen (in de vierde etappe, red.) verwacht ik een onrustige finale. De laatste 10 kilometer bieden kansen voor aanvallers, maar ik hoop dat ik de ploeg opnieuw in steun heb.”