maandag 4 maart 2024 om 11:59

Rit vijftien Giro d’Italia aangepast: Mortirolo toegevoegd aan parcours

De route van de vijftiende etappe van de Giro d’Italia heeft een verandering ondergaan. De beklimmingen naar Aprica en Forcola di Livigno zijn uit het parcours verdwenen, maar daar zijn de Mortirolo en Passo di Foscagno voor teruggekeerd.

De reden dat het parcours is gewijzigd, is dat het Ministerie van Infrastructuur, Energie en Mobiliteit van de Zwitserse regio Graubünden de passage van de Giro d’Italia niet accepteerde. Het zou te duur zijn om beklimmingen als de Passo di Foscagno veilig te houden. Daarom is voor een andere route gekozen.

Het begin van de rit blijft zoals deze was. De beklimming naar Lodrino en de Colle San Zeno blijven in het parcours. Maar nadat de renners het plaatsje Edolo passeren, na 134,5 kilometer koers, gaat het nu niet omhoog naar Aprica, maar naar de top van de Mortirolo. Vanuit Monno is deze beklimming 12,6 kilometer lang aan 7,6%.

Vervolgens dalen de renners af naar Grosio, vanwaar het naar Isolaccia gaat. Hier begint de Foscagno Pass (14,6 km aan 6,5%), die als vervanger gezien kan worden van de klim naar Forcola di Livigno (18 km aan 7,1%). Daarna wacht nog de klim naar Livigno (Mottolino), waar de oorspronkelijke finish ook gepland was. De klim hier naartoe is iets anders, maar de laatste kilometers volgen wel dezelfde weg.