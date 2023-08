Riley Pickrell snelt naar zege in tweede rit Tour de l’Avenir, Pool juicht te vroeg

De tweede etappe van de Tour de l’Avenir is gewonnen door Riley Pickrell. De 22-jarige Canadees, die volgend jaar de stap zal maken naar de beroepswielrenners, wist met een ultieme jump de te vroeg juichende Pool Radoslaw Fratczak van de zege te houden.

In de openingsetappe van de Tour de l’Avenir werden de rappe mannen in het peloton nog verrast door enkele vroege vluchters, maar vandaag kregen de sprinters een herkansing in de 195 kilometer lange rit van Nozay naar Chinon. De tweede etappe telde weliswaar 1.377 hoogtemeters, maar op papier was deze rit een stuk eenvoudiger dan die toch al niet lastige openingsrit. Halverwege lag nog wel een klimmetje van de derde categorie, maar dat was dan ook de enige noemenswaardige hindernis van de dag. Tweede keer, goede keer?

Gele man Foldager opnieuw in de aanval

Drie renners hadden andere plannen en trokken al vroeg in de rit ten aanval. Opvallend genoeg was de ritwinnaar van gisteren en de man in de gele trui, Anders Foldager, weer mee in het offensief. De 22-jarige Deen, die volgend jaar zal uitkomen voor WorldTour-formatie Jayco AlUla, sloeg de handen ineen met Alexandre Vinokourov uit Kazachstan (inderdaad, de zoon van) en de Sloveen Aljaž Turk. Het peloton liet begaan en zo kon de voorsprong van de drie koplopers oplopen naar ruim twee minuten.

Voor Vinokourov ging het op een gegeven moment te snel in de kopgroep, waarop de Kazach moest laten lopen. Foldager en Turk waren vanaf dat moment volledig op elkaar aangewezen, en dat tegen een verenigd peloton, waar het tempo werd verzorgd door meerdere landen. De twee leiders wisten in de daaropvolgende kilometers nog wel tegen te stribbelen, maar ze leken een vogel voor de spreekwoordelijke kat. Met nog ruim dertig kilometer te gaan werd met Foldager ook de laatste vroege vluchter bijgehaald. Op naar een sprint?

Loe van Belle initiator van nieuwe vlucht

Dat verliep nog niet zonder slag of stoot, aangezien meerdere renners tuk waren op een verrassingsaanval. De Deen Adam Holm Jørgensen en Nederlander Loe van Belle hadden snode plannen, sprongen in een heuvelzone weg uit het peloton en kregen na enkele kilometers het gezelschap van acht tegenaanvallers. Deze poging was echter geen lang leven beschoren, maar het bleek wel de aanzet tot een zeer nerveuze finale. In de laatste 25 kilometer kregen de renners echter weer vlakkere wegen voorgeschoteld en dit was in het voordeel van de landen met een sprinter.

Joshua Gudnitz is dat niet en dus besloot de Deen het over een meer aanvallende boeg te gooien. De 22-jarige coureur, die een stageplek wist af te dwingen bij het Franse Cofidis, liep al snel een twintigtal seconden uit op het peloton, maar moest in zijn eentje nog wel ruim vijftien kilometer afleggen. Heel even mocht Gudnitz dromen van de zege, maar een voorgift van veertig tellen bleek niet afdoende. Op tien kilometer van de aankomst was het liedje van Gudnitz uitgezongen, en dus konden we ons alsnog opmaken voor een clash tussen de snelste renners.

Pool Fratczak maakt klassieke fout

Door een valpartij in de laatste tien kilometer werd het peloton gereduceerd, al trokken we alsnog met een grote groep naar de laatste rechte lijn. Van een echte dominante lead-out was geen sprake en dus kregen we een vrij onoverzichtelijke aanloop richting de sprint. Een Poolse renner ging als eerste de sprint aan en maakte ook het zegegebaar, maar dit bleek te voorbarig. Het was namelijk Riley Pickrell die met een ultieme jump zijn wiel als eerste over de streep wist te drukken.

De Israëliër Rotem Tene kwam als derde over de streep, Vlad Van Mechelen was de eerste Belg op de vijfde plaats. Pickrell, die volgend jaar zal uitkomen voor de hoofdmacht van Israel-Premier Tech, is wel niet de nieuwe leider in de Toekomstronde. Die eer is voorbehouden aan de Pool Michał Pomorski.

Looks like Riley Pickrell wins the second stage of Tour de l’Avenir. Polish fella celebrated a bit too early! #TourdelAvenir pic.twitter.com/DG4IJC9IZy — Eemeli (@LosBrolin) August 21, 2023