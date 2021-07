Rigoberto Urán valt terug naar tiende plek: “Zijn voorbereiding was niet ideaal”

Rigoberto Urán deed lange tijd mee om de podiumplekken in de Tour de France, maar in de laatste twee Pyreneeënritten ging de Colombiaan van EF Education-Nippo definitief kopje onder. Donderdag verloor hij op weg naar Luz Ardiden bijna negen minuten op zijn concurrenten.

De ervaren Colombiaan moest al lossen op de Col du Tourmalet, de voorlaatste klim van de dag, en wist uiteindelijk niet meer terug te keren. Na afloop van de etappe was Urán niet bereikbaar voor commentaar, maar ploegleider Tom Southam deed wel zijn verhaal. De oud-wielrenner begint in gesprek met Cyclingnews over de verre van vlekkeloze voorbereiding van Urán.

“We konden voor de Tour niet helemaal inschatten hoe goed Rigo nu daadwerkelijk was. Hij heeft behoorlijk wat meegemaakt in het voorseizoen. Hij werd allereerst vader van een dochter en na de Ronde van Catalonië raakte hij besmet met het coronavirus. In 2017, toen hij tweede werd in de Tour, kende hij vanaf Tirreno-Adriatico een fantastisch voorjaar. Dit jaar waren er vraagtekens.”

Niet ontevreden

Toch maakte Urán vlak voor de Tour indruk in de Ronde van Zwitserland. De Colombiaan won er met verve de afsluiteinde klimtijdrit en werd tweede in het eindklassement. “Het ging veel beter dan verwacht. Rigo begon de Tour ook heel erg goed, waardoor we mochten dromen van een podiumplek, maar ik denk dat hij uiteindelijk gewoon geen energie meer in de tank had.”

“Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar zijn seizoen. Hij heeft bijzonder weinig wedstrijdkilometers in de benen”, zoekt Southam naar een verklaring voor de ineenstorting van zijn kopman. De Brit is echter niet ontevreden met de mogelijke tiende plek van Urán in het eindklassement. “We hebben uiteindelijk wel onze verwachtingen overtroffen, ook al hebben we nu tijd verloren. Het is wat het is.”