Rigoberto Urán na tijdritzege: “De benen waren ongelooflijk goed”

Een ijzersterke tijdrit van Rigoberto Urán in de Ronde van Zwitserland leverde hem zijn eerste overwinning in 1083 dagen op. Daarnaast heeft de klassementsman van EF Education-Nippo, met nog een etappe te gaan in de Zwitserse WorldTour-ronde, nog uitzicht op de eindzege. Het verschil tussen hem en Richard Carapaz is zeventien seconden.

“Met de klim en de afdaling was het een heel bijzondere tijdrit”, zegt Urán over de chrono over de Oberalppass. “Ook voor mij was het een verrassing om vandaag te winnen. Ik heb de hele Ronde van Zwitserland al prima benen, maar gisteren was een mindere dag. Vandaag waren de benen echt ongelooflijk goed. Het is een speciale dag voor mij en mijn team.”

Aangezien hij Carapaz op bijna een minuut reed doet Urán ineens weer helemaal mee om de eindzege in de Ronde van Zwitserland. In het flashinterview werd hem al voorzichtig gevraagd naar zijn plannen voor de slotetappe. Gaat hij Carapaz aanvallen en een gooi doen naar de eindzege? “I will try, I will try”, lacht hij breeduit. “Zeker als ik deze benen weer heb.”

“Morgen wacht nog een heel zware rit, maar ik hoop natuurlijk deze ronde te winnen”, sluit de Colombiaan af. “Sinds ik hier in 2007 een rit wist te winnen is dit altijd een bijzondere wedstrijd voor mij geweest.”