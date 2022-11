Rigoberto Urán: “Ik wil volgend jaar graag weer deelnemen aan de Tour”

Rigoberto Urán voelt zich weer als herboren na een sterke tweede seizoenshelft. De 35-jarige Colombiaan speelde lange tijd met het idee om zijn fiets aan de wilgen te hangen, maar verlengde vorige maand alsnog zijn contract bij EF Education-EasyPost en kijkt nu weer vooruit.

“Ik zou graag weer terugkeren naar de Tour, maar ook de Vuelta, wat eigenlijk mijn favoriete ronde is”, laat hij weten in gesprek met CiclismoColombiano. “Al hangt het natuurlijk wel af van mijn vormpeil. Ik verwacht snel duidelijkheid van de ploeg.” De ervaren klimmer nam dit jaar deel aan beide grote rondes.

In de Tour kwam hij niet verder dan een 25ste plaats in het eindklassement, maar in de Vuelta liet Urán zich wel van zijn beste kant zien. De Colombiaan kwam in de zeventiende etappe als eerste over de streep en werd bovendien negende in de eindafrekening.

Eigen ambities

Urán zal volgend jaar rekening moeten houden met de wensen van de nieuwe kopman Richard Carapaz, maar heeft zijn eigen ambities nog niet opgeborgen. “Ik heb heel veel passie voor wat ik doe. Ik houd gewoon echt van fietsen. Ik wil blijven strijden voor het podium in een grote ronde, dat is en blijft het doel”, zei hij bij de bekendmaking van zijn contractverlenging.