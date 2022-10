Geen pensioen, maar contractverlenging voor Rigoberto Urán “Ik houd gewoon van fietsen”

Rigoberto Urán heeft zijn contract bij EF Education-EasyPost verlengd. De Colombiaanse renner won dit seizoen nog een etappe in de Vuelta a España. “Ik heb heel veel passie voor wat ik doe. Ik houd gewoon echt van fietsen.”

Op de ploegsite van EF Education-EasyPost staat er het volgende te lezen: “Urán heeft besloten zijn pensioen uit te stellen en te blijven koersen bij de ploeg.” Het contract van de 35-jarige renner verliep namelijk eind 2022 af. Even was het onzeker of Urán ging blijven koersen, maar de keuze was snel gemaakt. “Ik heb veel passie voor wat ik doe”, aldus Urán.

2022 was een goed jaar voor de Colombiaan. Zo won hij een etappe in de Vuelta a España, waardoor Urán in elke grote ronde een etappe heeft gewonnen, en werd hij negende in het algemeen klassement van de Spaanse etappekoers. “Ik wil echter blijven strijden voor het podium in een grote ronde, dat is en blijft het doel.”

“Het team geeft me veel kansen. EF Education-EasyPost is als een familie voor mij”, gaat hij verder. Ook ploegbaas Jonathan Vaughters is zeer blij met de contractverlenging van ancien Urán: “Hij is een leider. Hij gaat van onschatbare waarde zijn in het begeleiden van de jonge renners in dit team. Rigo is deel van onze familie.”