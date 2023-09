woensdag 20 september 2023 om 16:07

Riejanne Markus op het EK aan het einde van haar Latijn: “Was hier al bang voor”

Riejanne Markus was een van de grote kandidaten op een medaille tijdens het EK tijdrijden in Emmen, maar eindigde ‘slechts’ op een zevende plaats. Twee valpartijen onlangs in de Simac Ladies Tour hebben haar daarbij niet geholpen, gaf ze aan na haar tijdrit. “Ik was er de hele week al bang voor”, vertelde ze tegen de NOS.

“Maar je blijft hopen dat het goed komt. Ik heb er alles aan gedaan, maar kon niet op tijd herstellen. Het zat er niet in vandaag”, is haar simpele conclusie, nadat ze in eigen land op een minuut van EK-winnares Marlen Reusser eindigde. “Het WK en de Tour de France Femmes waren al niet super.”

“Daarna heb ik drie weken gerust en in de Simac Ladies Tour zat ik er lekker in”, doelt Markus op haar tweede plaats in de tijdritten daar. “Toen kreeg ik goede hoop, maar daarna ben ik twee keer gevallen en daarvan kon ik niet echt herstellen. Ik heb wel het vertrouwen van de ploeg gehad en hoopte dat het op tijd hersteld was, maar dat was het niet.”

De Nederlandse kampioene tijdrijden merkt dat het aan het einde van haar Latijn is. “En ik ben niet de enige, ik zie het ook bij andere rensters. Het is een lang seizoen met veel focus, en nu lukt het even niet meer”, zegt Markus. Wel rijdt ze dit EK ook nog de Mixed Relay en de wegrit. “Misschien was dit nodig om er doorheen te komen, maar vandaag zat het er zeker niet in.”

“Iedereen is moe, het is het einde van het einde seizoen”, weet ze. “Het wordt een mentaal spelletje. Ik sta er niet fris voor, maar anderen ook niet. We gaan het zien. Eerst naar het hotel en dan zien we wel weer.”