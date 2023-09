woensdag 20 september 2023 om 15:35

EK 2023: Marlen Reusser snelt met overmacht naar Europese titel tijdrijden in Emmen

Marlen Reusser heeft haar favorietenrol op het EK tijdrijden waargemaakt. De Zwitserse tijdritspecialiste was een klasse apart op het 29 kilometer lange parcours in en rond Emmen. Het zilver en het brons gingen verrassend naar Anna Henderson (tweede) en Christina Schweinberger (derde).

Op het programma stond een tijdrit van 29,8 kilometer, met de start in dierentuin Wildlands in Emmen en de finish net daarbuiten. Het parcours was vlak en was extra lastig door de stevige zuiderwind, waardoor op bepaalde stroken hoge snelheden werden gehaald. Onderweg waren er tussenpunten na 10,1 kilometer en 23,7 kilometer.

Omdat het parcours van A naar B ging, konden alle rensters met een interval van één minuut van start gaan. De grote favorieten gingen aan het einde van start, met achtereenvolgens Lotte Kopecky, Riejanne Markus en Marlen Reusser. Zij kregen van de vroeg gestarte Audrey Cordon-Ragot een eerste richttijd: 36.41 minuut.

Reusser verpulvert de rest in tweede deel

Na het eerste tussenpunt was Christina Schweinberger de verrassende leidster. De Oostenrijkse had 2 seconden voorsprong op topfavoriete Reusser en 9 seconden voorsprong op Anna Henderson. Riejanne Markus (vijfde op 13 seconden) en Lotte Kopecky (negende op 20 seconden) volgden verderop in de top-10 na het eerste deel.

Reusser had haar tijdrit echter anders ingedeeld. Aan het tweede tussenpunt verpulverde ze de concurrentie. Haar achterstand van 2 seconden had de Zwitserse daar omgezet in een voorsprong van 27(!) seconden op Schweinberger. Henderson was er derde op 33 seconden, terwijl Kopecky (op 40 seconden) en Markus (op 44 seconden) daarachter volgden.

Kopecky en Markus naast het podium

In de laatste zes kilometer viel uiteindelijk de beslissing in de strijd om de medailles. Henderson wist Schweinberger nog te passeren en zo het zilver te veroveren. De Oostenrijkse kreeg het brons omgehangen.

Lotte Kopecky strandde op vijf seconden van het podium, op een vijfde plaats. Riejanne Markus werd vlak voor de finish ingehaald door Reusser en werd uiteindelijk zevende. Shirin van Anrooij, die last minute werd opgeroepen voor de tijdrit, eindigde als negentiende. Sara Van de Vel was de tweede Belgische op de 23ste plaats.