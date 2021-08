Riejanne Markus blijft sprintend peloton voor in Ladies Tour of Norway

Riejanne Markus heeft de tweede etappe van de Ladies Tour of Norway op haar naam geschreven. De Nederlandse renster van Jumbo-Visma kwam na 145 kilometer solo over de meet in Mysen en bleef een sprintend peloton nipt voor.

Een aanvalspoging van Sabriena Stultiens haalde niets uit, maar de daaropvolgende uitval van Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) en Aude Biannic (Movistar) had wel succes wel. De twee Françaises pakten een voorsprong van twee minuten. Op veertig kilometer voor het einde kregen Cordon-Ragot en Biannic bijval van Riejanne Markus. De renster van Jumbo-Visma had de oversteek gemaakt uit het peloton, dat op dat moment op 50 seconden achterstand volgde.

Markus vond het op de glooiende wegen richting finishplaats Mysen niet hard genoeg gaan. Ze schudde twintig kilometer voor de meet haar medevluchters af en ging solo verder. De Noord-Hollandse wist haar voorsprong, van eerst nog 20 seconden, uit te breiden tot meer dan een minuut. De achtervolging op Markus in het peloton kwam moeizaam op gang. Trek-Segafredo probeerde het eventjes en ook Movistar zette zich op kop, maar er was weinig organisatie.

Achtervolging Team DSM redt het niet

Uiteindelijk was het Team DSM dat een trein opzette, maar toen was het verschil nog altijd 55 seconden bij het opdraaien van het lokale circuit in Mysen met daarin een ongecategoriseerd klimmetje. Markus verloor daar een halve minuut, maar had nog wel ruime voorsprong bij het ingaan van de laatste drie kilometer.

In de laatste rechte lijn werd het nog wel spannend door het opkomende peloton, maar Markus hield op de oplopende strook stand en won solo. Coryn Rivera sprintte daarachter naar de tweede plaats, voor Alison Jackson. Sanne Cant eindigde als vijfde, vlak voor Lucinda Brand.

Markus tweede in het klassement

In het algemeen klassement is Kristen Faulkner, die donderdag de openingsrit won, nog altijd de leidster. Markus is door haar overwinning en de bijbehorende bonificaties wel in dezelfde tijd gekomen als de Amerikaanse van TIBCO-SVB.