Ridley haalt na ‘ontrouw’ uit naar Lotto Dstny: “Dit is voor ons een koude douche”

Dat Lotto Dstny volgend jaar niet meer op fietsen van Ridley zal rijden, schiet bij de leiding van het fietsenmerk duidelijk in het verkeerde keelgat. Ridley heeft het in een uitgebreide reactie over ‘ontrouw’ en ‘aangebrachte imagoschade’. “Ridley kijkt dan ook uit naar de voorstellen om de geleden schade te herstellen.”

Lotto Dstny zal volgend jaar niet meer met de fietsen van Ridley uitkomen. Dat gerucht ging al een tijdje rond, maar inmiddels is het ook door de ploegleiding zelf bevestigd. HLN meldt dat de Belgische ploeg een contract heeft getekend bij Orbea. Dit Baskische fietsenmerk is geen onbekende in het wielerpeloton. Zo sponsorden ze jarenlang de Spaanse ploeg Euskaltel en hebben ze ook een tijdje fietsen geleverd aan Cofidis, B&B-Hotels en Ceratizit. Verder waren ze voornamelijk actief in het mountainbiken.

“Onze samenwerking met Ridley stopt inderdaad eind dit jaar. We stappen over naar een nieuw fietsenmerk”, bevestigt algemeen directeur Stéphane Heulot. “Niet zozeer omdat we niet tevreden zijn over de kwaliteit van de Ridley-fiets. (…) We kiezen voor een ander merk omdat we ons financieel willen verbeteren. Dat is nodig om onze huidige kern te kunnen behouden.”

CEO Heulot geeft daarnaast aan dat het om een ‘gecompliceerde zaak’ gaat. Dat heeft te maken met het contract dat Lotto Dstny nog heeft tot en met 2025. Dat contract zal dus verbroken worden.