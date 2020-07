Rick Zabel verlengt bij Israel Start-Up Nation maandag 13 juli 2020 om 17:57

Rick Zabel heeft zijn aflopende contract bij Israel Start-Up Nation met twee jaar verlengd. De Duitser is nu tot eind 2022 verbonden aan de Israëlische WorldTour-formatie, waar hij volgend jaar ploeggenoot wordt van Chris Froome.

Voor Zabel is 2020, ondanks de coronacrisis, een heuglijk jaar. Hij stapte niet lang geleden in het huwelijksbootje en wordt eind dit jaar vader. En hij heeft zijn contract verlengd, net zo lang als zijn landgenoot André Greipel eerder deed.

Toch wil Zabel ook zichzelf tonen namens Israel Start-Up Nation. “Ik denk dat ik in de UAE Tour (vijfde in etappe 2, red.) heb laten zien dat ik ook in staat ben om resultaten te rijden, dus daar kijk ik naar uit. Ook wil ik een goede ploeggenoot zijn en belangrijk zijn op de sleutelmomenten”, aldus Zabel. “Op de lange termijn wil ik mijn rol spelen in grote rondes en meedoen in de klassiekers. En ik wil koersen winnen.”

Dit najaar hoopt de 26-jarige zoon van Erik Zabel voor de vierde keer te starten in de Tour. Hij behoort tot de voorselectie. In aanloop daar naartoe begint de Duitser in de Ronde van Burgos, gevolgd door Milaan-San Remo.

Ploegmanager Kjell Carlström weet waar de specialiteiten van Zabel liggen. “Hij is pas een paar maanden bij ons, maar de manier waarop hij zich opstelt en hoe hij de lead-outtrein versterkt is geweldig. Hij heeft een geweldige instelling en helpt de ploeg naar successen. We zijn blij dat hij ervoor kiest om bij ons door te gaan.”