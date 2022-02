Rick van Breda en Nina Kessler pakken Nederlandse titels strandrace

Rick van Breda heeft zich in Scheveningen gekroond tot Nederlands kampioen in het strandracen. De 31-jarige renner versloeg na een loodzware wedstrijd Roel van Sintmaartensdijk en Jasper Ockeloen in de sprint. Bij de vrouwen was Nina Kessler de beste.

Op het strand van Scheveningen streden de beste strandracers van Nederland vandaag om de Nederlandse titel(s). De deelnemers vertrokken naast het Noordelijk halfrond op het strand, om vervolgens richting Katwijk te koersen. In de nabijgelegen duinen van Katwijk keerden de renners weer om, op weg naar de finish in Scheveningen. Deze (lokale) ronde stond twee keer op het programma.

De mannen en vrouwen konden zich opmaken voor een ware slijtageslag. De weergoden waren de deelnemers namelijk niet gunstig gezind, gezien de hevige regenval. Ook stormde het flink in Scheveningen en omstreken. Richting Katwijk hadden de renners nog wind mee, maar op de terugweg was het wind tegen. Na de start van de mannenkoers ontstond er al redelijk snel een kopgroep van een achttal renners, met onder meer Sebastian Langeveld.

De zege ging echter naar Rick van Breda, die in december nog naar het zilver reed op het EK strandrace. Van Breda bleek in een sprint van een klein groepje sneller dan Roel van Sintmaartensdijk en Ockeloen. Ook Langeveld deed lange tijd mee om de ereplaatsen, maar de renner van EF Education-EasyPost kwam in de finale net wat te kort voor een medaille.

NK-titel voor Nina Kessler

Bij de vrouwen ging de zege naar Nina Kessler. Het is voor de 33-jarige renster van BikeExchange-Jayco haar eerste Nederlandse strandracetitel. Kessler werd in het verleden al twee keer vice-Nederlands kampioen en was ook al goed voor een bronzen plak. Tessa Neefjes eindigde als tweede en Marit Raaijmakers werd derde in de stormachtige omstandigheden.