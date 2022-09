Rick Pluimers zegeviert in Eurode Omloop

Rick Pluimers heeft zondag de overwinning gegrepen in de Eurode Omloop. De coureur van Jumbo-Visma Development Team was de beste sprinter van een kopgroep van vier, die was overgebleven na een heuvelachtig parcours rond Kerkrade.

Het peloton reed in de Schwalbe Topcompetitie een koers van 173,5 kilometer op een lokaal circuit dat zeventien kilometer lang was. Een kopgroep van vijftien renners kleurde de finale en daaruit wist een viertal weg te rijden. Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development), Peter Schulting (VolkerWessels), Jordy Bouts (BEAT) en Frank van den Broek (JEGG-DJR Academy) hielden stand tot op de streep en gingen sprinten voor de zege.

Pluimers was daarin nipt sneller dan Schulting, terwijl Bouts derde wist te worden. Voor de 21-jarige Pluimers is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar was hij met de Nederlandse selectie al eens zegezeker in de ploegentijdrit van de Tour de l’Avenir.

Voor Pluimers is de zege ook een afscheidscadeau voor Jumbo-Visma, want hij vertrekt na dit seizoen naar de Zwitserse Tudor-ploeg van manager Fabian Cancellara.

