Richie Porte: “Wat ‘G’ in de Dauphiné voor me deed, wil ik in de Tour terugdoen”

Vier kopmannen. Voorlopig zonder een uitgesproken hiërarchie. Temninste, dat lieten ze gisteren bij INEOS Grenadiers toch uitschijnen tijdens de persconferentie. Toch liet Richie Porte een ballonnetje op. “Wat G (Geraint Thomas, red) tijdens de Dauphiné voor me deed, wil ik in de Tour graag terugdoen”, liet hij zich ontvallen.

Geraint Thomas kwam gisteren als eerste aan de beurt. Een kwartier later mocht Richard Carapaz de verzamelde pers te woord staan via de online verbinding vanuit de teambus. Nog vijftien minuten later was het de beurt aan Richie Porte. De intussen 36-jarige Australiër had het – net als zijn ploegmaats overigens – vooral over de sterkte in blok. Het is ook ongezien, een team dat op papier met vier kopmannen aan de start van de Tour verschijnt.

Jumbo-Visma was vorig jaar niet in staat Tadej Pogacar van de eindzege te houden. Hoe gaan jullie het aanpakken?

“Het klopt dat Pogacar de maatstaf is. Ik heb hem de laatste weken niet zien koersen, maar met overwinningen in de UAE Tour en de Tirreno en een tweede plaats in het Baskenland, is het uitstekend aan het seizoen begonnen. Onze aanpak? We moeten het voordeel van het sterkste blok en onze numerieke meerderheid uitbuiten.”

Wie is bij INEOS Grenadiers de uitgesproken kopman?

“Op dit moment kunnen we met vier – inclusief mezelf – meedoen voor het geel in Parijs. Maar we bekijken het dag per dag. Het klinkt cliché, maar het is zo.”

Is de volgorde van de persconferentie symbolisch voor de hiërarchie in de ploeg?

“Ik wist niet dat er een volgorde was, maar er zijn geen geheimen. G won al de Tour, Richard en Tao de Giro. Zelf won ik nog geen grote ronde, maar vorig jaar stond ik wel op het podium van de Tour. De koers, en vooral de route tot we de bergen induiken, zal uitwijzen wie de uiteindelijke kopman wordt.”

“Misschien volgt het antwoord pas in de laatste week. Of misschien zelfs na de laatste tijdrit. Het is een goede vraag, wie kopman is. Maar een moeilijke om te beantwoorden.”

Je won in 2013 en 2015 de Tour met Chris Froome. Wat is het verschil tussen Froome en Thomas?

“Chris profileerde zich als de grote leider, wat af en toe wel voor stresssituaties zorgde. G is als kopman veel meer relaxed. Hij gedraagt zich niet als uitgesproken kopman, maar gezien zijn vormcurve mag hij dat misschien wel zijn. Overigens, wat hij voor mij deed in de Dauphiné, dat wil ik graag voor hem terugdoen in deze Tour.”

Wordt Pogacar de belangrijkste concurrent?

“Hij en Roglic. Ze hebben allebei een geweldige punch in huis. Een bijzondere explosiviteit waarmee ze onderweg veel bonificatieseconden kunnen pakken. Aan ons om ervoor te zorgen dat dat niet lukt. Hoe? Als we met vier in goede positie de bergen intrekken, kunnen we hen bestoken. Ze kunnen niet elke aanval van ieder van ons beantwoorden.”