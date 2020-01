Richie Porte over aankomende Tour Down Under: “Nog meer voor klimmers” vrijdag 17 januari 2020 om 09:18

Richie Porte begint dinsdag als kopman van Trek-Segafredo aan de Tour Down Under (21-26 januari). De ervaren klimmer won de ronde al eens in 2017 en hoopt dit jaar op een tweede eindzege. “Het is dit jaar nog meer een klimmerskoers”, zo vertelt Porte in gesprek met Cyclingnews.

De 34-jarige Porte doelt op de etappes naar Paracombe (finish na een korte maar steile klim) en Willunga Hill. De ronderenner won twee jaar geleden al eens de Tour Down Under, opvallend genoeg na demonstraties in Paracombe en op de flanken van Willunga Hill. “Het zal dit jaar echt een zware wedstrijd worden”, zo voorspelt Porte.

“Het is misschien wel de zwaarste editie van de Tour Down Under.” Porte is een van de favorieten voor de eindzege, maar de kopman van Trek-Segafredo zal dan wel moeten afrekenen met titelverdediger en tweevoudig eindwinnaar Daryl Impey. “Je moet Daryl nooit uitvlakken, aangezien hij onderweg bonificatieseconden kan sprokkelen.”

“Daarnaast heeft hij in het verleden laten zien Willunga Hill te kunnen overleven, terwijl hij ook in staat is om Paracombe te beklimmen. Er zijn gewoon zoveel verschillende scenario’s te bedenken. Ik hoop dan ook op een wedstrijd voor de klimmers”, aldus Porte.