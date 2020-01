Trek-Segafredo zet alles op Richie Porte in Tour Down Under donderdag 9 januari 2020 om 12:05

Bij Trek-Segafredo zijn in de Tour Down Under alle ogen gericht op Richie Porte. De Australische klassementsrenner is aangewezen als kopman en hij krijgt het hele team in dienst. Wereldkampioen Mads Pedersen mag de eerste twee vlakke ritten zijn kans gaan, maar wordt daarna ook helper.

Voor Porte is de Tour Down Under vaste prik in januari. In 2017 wist de Tasmaniër de thuisronde op zijn naam te schrijven, maar vooral de aankomst op Willunga Hill ligt hem goed: Porte won de voorbije zes jaar op die beklimming.

‘Ongeveer hetzelfde parcours als in 2017’

“Ik heb in mijn voorbereiding niet veel veranderd”, zegt Porte. “Ik heb op bekende wegen getraind in Tasmanië. Dat heeft in het verleden ook goed gewerkt. Dat we dit jaar ook nog een slotklim naar Paracombe hebben, en ook nog Willunga Hill op de slotdag is goed voor mij. Dit is ongeveer hetzelfde parcours als in 2017 toen ik won.”

“Ik denk dat ik in goede vorm aan de start kom en we hebben een sterke ploeg mee, dus ik kijk uit om weer te koersen en het seizoen af te trappen in Australië”, aldus de kopman. Ploegleider Kim Andersen steekt de ambities niet onder stoelen of banken. “We gaan voor het best mogelijke resultaat in het klassement. Onze ambitie is om te strijden om de eindzege met Richie.”

Koen de Kort

Om dat te bereiken heeft Trek-Segafredo enkele klimmers meegenomen. Nieuwkomer Kenny Elissonde zal zijn mannetje moeten staan naast Porte. Ook jongelingen Juan Pedro López en Michel Ries (allebei overgenomen van Kometa) worden geacht op lastig terrein bij de kopman te blijven. Koen de Kort en Kiel Reijnen zijn de ervaren wegkapiteins.

Selectie Trek-Segafredo voor de Tour Down Under 2020 (21-26 januari)

Kenny Elissonde

Koen de Kort

Juan Pedro López

Mads Pedersen ( )

Richie Porte

Kiel Reijnen

Michel Ries