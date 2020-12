Richie Porte opent ook seizoen 2021 ‘Down Under’

De Tour Down Under mag volgend jaar dan weliswaar niet doorgaan, dat weerhoudt Richie Porte er niet van om toch zijn seizoen te beginnen in Australië. De nummer drie van de jongste Tour de France heeft zijn deelname aan het Santos Festival of Cycling toegezegd, zo meldt de organisatie in een communiqué.

Tijdens dit vierdaagse wielerfestival, dat de Tour Down Under vervangt, zal Porte in actie komen in het tenue van de Australische nationale selectie. Porte, momenteel in verplichte zelfisolatie, is blij dat de etappewedstrijd wordt georganiseerd: “Ik kijk ernaar uit om de Australische wielerfans te kunnen begroeten. Ik vind het goed dat de Zuid-Australische overheid achter dit evenement is gaan staan.”

Oud-renner en koersdirecteur Stuart O’Grady is blij Porte aan de start te hebben. “We zijn blij dat Richie en zijn familie terug in Australië zijn na een bijzonder jaar. Voor het publiek is het een mooie gelegenheid om hem te feliciteren met zijn prachtige derde plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk.”

Weerzien met Willunga Hill

“Dat Richie meedoet aan de wedstrijd betekent veel voor ons als organisatie. We zijn INEOS Grenadiers (zijn nieuwe ploeg, red.) dankbaar dat hij naar Australië mag terugkeren. Daarnaast geeft zijn deelname jonge, talentvolle renners de kans om met een van de beste wielrenners van het land te rijden”, spreekt O’Grady enthousiast.

Net als in de Tour Down Under komt de koninginnenrit van het Santos Festival of Cycling aan op Willunga Hill, een helling die Porte goed ligt. Van 2014 tot en met 2019 was Porte er ongeslagen. Afgelopen jaar werd hij afgetroefd door Matthew Holmes.