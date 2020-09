Richie Porte mist net aansluiting met kopgroep: “Heb die explosiviteit niet” zondag 6 september 2020 om 20:21

Richie Porte staat na negen dagen in de Tour de France 2020 op de elfde plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op de nieuwe leider Primoz Roglic is 1.53 minuut, nadat hij in Laruns op korte achterstand van de koplopers over de finish kwam. “Het was een goede en vooral lastige dag. Ik ben vooral blij om de negende etappe fit uit te komen, het is goed om zo de eerste rustdag te halen”, zegt Porte.

Op de slotklim van de Marie Blanque was de medekopman van Trek-Segafredo in staat om Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Egan Bernal en Mikel Landa te volgen. Tot die vier vlak onder de top versnelden. “Ik had er graag nog aangehangen op de top”, aldus Porte. “In de laatste honderd meter werd ik gelost. Ik heb die explosieve kracht niet, maar Bauke (Mollema, red.) en ik hebben wel goed werk geleverd door in die tweede groep te zitten.”

Het verschil tussen de groep-Roglic en de groep met Porte en Mollema bleef uiteindelijk beperkt tot elf seconden. “We hebben goed samengewerkt in de achtergrond. Er reed ook wel een sterke groep voor ons uit, maar het was een goede dag”, blikt de Tasmaniër terug. Porte is blij met de rustdag van maandag. “Die had niet veel later moeten komen.”