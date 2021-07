Richie Porte: “Met Richard Carapaz gaan we voor het podium”

INEOS Grenadiers heeft de eindoverwinning in de Tour de France voorzichtig uit het hoofd gezet. Richie Porte, die na vroege valpartijen inmiddels knecht is, vertelt dat het doel van de ploeg is om kopman Richard Carapaz op het podium te krijgen in Parijs. “Tadej Pogačar verliest geen tijd en doet het geweldig”, erkent Porte in gesprek met Cyclingnews.

In de slotweek wachten nog twee bergetappes. “We hebben de ritten van woensdag en donderdag die bergop finishen, dus we gaan proberen die te gebruiken. We denken namelijk dat het mogelijk is om Carapaz nog op het podium te krijgen. Dat is het doel”, aldus de Australiër.

‘Moeten Pogačar en Vingegaard onder druk zetten’

Porte ziet een ijzersterke Tadej Pogačar. “Als er een iemand is die vijf minuten voorsprong heeft en elke keer laat zien dat hij van een ander niveau is dan iedereen, dan is het wel beter om te mikken op een podiumplaats”, vertelt hij. “Het wordt niet makkelijk om hem nog te verslaan, maar we moeten hem en Jonas Vingegaard onder druk zetten. We hebben dat al geprobeerd, maar die poging mocht niet baten.”

“Vorig jaar won hij onder andere omstandigheden, maar voor deze prestatie moet je je hoed afnemen. Hij moet namelijk wel omgaan met de druk”, gaat Porte verder over Pogačar. Toch is er een kans dat de Sloveen een slechte dag kan hebben. “Hij blijft een mens, toch? Je wenst niemand zoiets toe, maar er zijn verschillende dingen die kunnen gebeuren. Wij moeten ons aan het strijdplan houden. Maar op dit moment rijdt de top-5 behoorlijk solide.”