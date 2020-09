Richie Porte klimt twee plekken in het klassement: “Dit was een knokpartij” woensdag 16 september 2020 om 20:53

Richie Porte was vandaag in de Touretappe naar de Col de la Loze de beste klassementsrenner in de daguitslag na Miguel Ángel López, Primož Roglič en Tadej Pogačar. Het leverde de Australiër twee plekken winst op in het klassement, waardoor hij nu vierde staat.

“Om eerlijk te zijn, er zijn beklimmingen in de wielersport zoals de Zoncolan die echt onmenselijk zijn. Maar vandaag, met de finale op hoogte… ik kwam nauwelijks vooruit. Op vijfhonderd meter van de streep kon ik niet meer rechtstaan”, reageerde Porte na de zeventiende etappe via zijn ploeg Trek-Segafredo. “Iedereen ging superdiep. Het was een zware dag, maar ik ben blij met het verloop. Morgen is weer een zware dag, we zullen zien hoe de benen zijn.”

Toen de Australische ronderenner in juli de etappe naar de Col de la Loze verkende samen met Bauke Mollema, stelde hij al vast dat dit de koninginnenrit zou worden. Om erdoorheen te zijn gekomen en zelfs plaatsen te hebben gewonnen, maakt me gelukkig. Eerlijk gezegd was het een knokpartij. Het was ieder voor zich. Sepp Kuss was er nog voor Roglič, maar aan het eind van de dag konden onze ploeggenoten niets meer voor ons betekenen.”

Porte is blij dat hij is opgeklommen naar de vierde positie in het klassement. “Eens zien hoe het morgen gaat en hoe we vrijdag doorkomen. Hopelijk kan ik vervolgens een goede tijdrit rijden.”