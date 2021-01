Richie Porte kent gelegenheidsploeggenoten voor Santos Festival of Cycling

In december werd duidelijk dat Richie Porte in het tenue van de Australische nationale selectie zal deelnemen aan het Santos Festival of Cycling, maar nu kent de ervaren klimmer ook zijn gelegenheidsploeggenoten voor de vierdaagse wielerkoers.

De selectie van Team Garmin Australia bestaat uit Porte, James Whelan (normaal uitkomend voor EF Education-Nippo) en renners die vooral furore maken op de baan met de snelle Sam Welsford, Kelland O’Brien, voormalig WorldTour-prof Leigh Howard, Lucas Plapp en Alexander Porter.

Ruim twee maanden geleden werd bekend dat de Tour Down Under dit seizoen niet doorgaat. De rittenkoers werd al snel vervangen door een vierdaagse wegkoers voor mannen en vrouwen, als onderdeel van het grotere Santos Festival of Cycling. Dit is een zesdaags wielerevenement met ook baanwielrennen, veldrijden en mountainbiken.

De vierdaagse wegkoers gaat op donderdag 21 januari van start en wordt gehouden in en rond Adelaide. Zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd vindt op dezelfde dagen plaats en op vergelijkbare routes. In allebei de wedstrijden is een koninginnenrit ingetekend met aankomst op Willunga Hill.

Selectie Team Garmin Australia voor Santos Festival of Cycling (21-24 januari)

Leigh Howard

Kelland O’Brien

Lucas Plapp

Richie Porte

Alexander Porter

Sam Welsford

James Whelan