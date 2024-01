zaterdag 20 januari 2024 om 11:51

Richie Porte behoudt op één seconde KoM van Willunga Hill, Sarah Gigante verbetert eigen tijd

Voordat de mannen in etappe vijf van de Tour Down Under de iconische Willunga Hill mochten bedwingen, was het deze zaterdag in een massastart de beurt aan oud-profs en wielerliefhebbers om de klim te trotseren, zo meldt GCN. De held van Willunga Hill, Richie Porte, en winnares van de vrouweneditie van de Tour Down Under, Sarah Gigante, stonden aan de start en verdedigden hun titel als King & Queen of the Mountain.

Richie Porte, de tweevoudig winnaar van de Tour Down Under en zesvoudig winnaar op Hillunga Hill, liet deze zaterdag zien dat hij het zeker nog niet is verleerd. In een tijd van 6 minuten en 47 seconden wist hij de bekende klim op te fietsen. Dit is slechts 13 seconden langzamer dan zijn KoM-tijd op de berg.

Voor de Australiër was het vooral angstig vooruitkijken naar later op de dag. Toen was het de beurt aan de mannen in de Tour Down Under op de klim. Oscar Onley bleek de sterkste op de slotklim, maar kwam slechts één seconde tekort ten opzichte van het record van Porte. Het record blijft dus nog even in Australische handen.

Gigante verbetert zichzelf

Ook Sarah Gigante stond aan de start van de tijdrit op Hillunga Hill. De renster van AG Insurance-Soudal won afgelopen zondag nog de Tour Down Under voor vrouwen, maar wist in koers haar eigen QoM-tijd niet te verbeteren. Haar nieuwe poging was wel geslaagd. In de tijdrit wist zij een tijd van 7 minuten en 53 seconden te klokken. Zo is zij de eerste vrouw ooit, die Willunga Hill onder de acht minuten heeft beklommen.