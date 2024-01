zondag 14 januari 2024 om 08:17

Dubbelslag Sarah Gigante op slotdag Tour Down Under, Nienke Vinke tweede op Willunga Hill

Sarah Gigante heeft de Tour Down Under 2024 voor vrouwen gewonnen. De Australische wielrenster van AG Insurance-Soudal wist overtuigend de slotetappe naar de befaamde Willunga Hill te winnen en zo Cecilie Uttrup Ludwig uit de leiderstrui te rijden. De Nederlandse Nienke Vinke (dsm-firmenich PostNL) werd knap tweede op Willunga Hill en mocht zo ook als tweede het eindpodium op.

In deze 93 kilometer lange etappe van Adelaide naar Willunga Hill wist de Italiaanse Katia Ragusa de vroege vlucht haar bergtrui in deze Tour Down Under veilig te stellen. Het peloton zat daarachter ook niet stil, want door de wind werd de groep in stukken gescheurd. Sarah Gigante kwam daar even in de problemen, maar kon op tijd terugkeren.

Een volledig peloton begon zo aan de slotklim van Willunga Hill (3 km aan 7%, met een uitschieter tot 15%). Ruim twee kilometer onder de top was het Gigante die aan de boom schudde en iedereen loste. Klassementsleidster Ludwig en Vinke waren de laatsten die in haar wiel zaten. Ludwig blies zichzelf compleet op en verloor uiteindelijk meer dan een minuut.

Vinke koos voor haar eigen tempo achter Gigante en werd zo knap tweede. De nog maar 19-jarige Nederlandse van dsm-firmenich PostNL wist zo ook tweede te worden in het eindklassement van deze Women’s WorldTour-wedstrijd. Thuisrijdster Neve Bradbury werd derde en hield Amanda Spratt van het podium.

Maud Oudeman en Rosita Reijnhout (allebei Visma | Lease a Bike) werden achtste en negende op Willunga Hill, maar eindigden in het klassement net buiten de top-10. Julie Van de Velde was de beste Belgische in het algemeen klassement op een achtste plaats.