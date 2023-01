Richeze haalt uit naar Cavendish: “Vanuit menselijk oogpunt stelde hij me teleur”

Maximiliano Richeze is teleurgesteld in Mark Cavendish. Dat heeft de 39-jarige Argentijn laten weten in gesprek met Tuttobiciweb. Richeze en Cavendish hadden hun ja-woord gegeven aan B&B Hotels, maar die ploeg hield op te bestaan. “En plots, van de ene op de andere dag, nam hij de telefoon niet meer op”, schetst Richeze.

Na het hele debacle rondom B&B Hotels-KTM slaagde Cavendish er met Astana Qazaqstan in om alsnog een nieuwe ploeg te vinden voor 2023. Richeze had daarentegen geen plan-B en dus moet hij straks zijn fiets aan de wilgen hangen. “We hadden samen bij B&B moeten koersen, maar dat ging dus niet door. Toen het project strandde, bleef ik met Mark praten. Hij vertelde me dat hij me mee wilde nemen naar zijn nieuwe ploeg.”

“We hadden het over Astana en plots, van de ene op de andere dag, nam hij de telefoon niet meer op. Een telefoontje of berichtje was echt genoeg, ik had het namelijk wel begrepen. Mark is een groot kampioen, maar vanuit menselijk oogpunt stelde hij me teleur. Het is jammer, ik raakte namelijk erg gemotiveerd van de gedachte om samen naar de Tour de France te gaan. We wilden daar een historisch record vestigen.”

Richeze ziet zich nu genoodzaakt om te stoppen, maar eerst zal hij met de Vuelta a San Juan nog een afscheidskoers betwisten. Hij zal in zijn thuisland in actie komen namens de Argentijnse selectie. “Ik ben zeer tevreden met mijn carrière. Ik heb mijn kansen gekregen als sprinter en heb verder altijd een uitstekende relatie gehad met mijn kopmannen. De overwinningen die zij hebben behaald, waren ook mijn zeges.”

Richeze werd prof in 2006 en reed sindsdien onder meer voor CSF Group-Navigare, Lampre-Merida, Quick-Step en UAE Emirates. Hij ontpopte zich bij de laatste ploegen vooral tot een gewaardeerde lead-out man. Richeze wist topsprinters als Marcel Kittel, Elia Viviani en Fernando Gaviria naar tal van zeges te piloteren. Zelf won hij onder meer in de Vuelta a San Juan, Ronde van Zwitserland en de Giro d’Italia.

Lees meer: Voorbeschouwing: Vuelta a San Juan 2023 – Alle ogen op Evenepoel, López, Bernal en Jakobsen