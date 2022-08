Richard Plugge over ‘groots gebaar’ voor Robert Gesink: “We zijn hem heel dankbaar”

Video

Het was een groot feest bij Jumbo-Visma, vrijdagavond bij de ploegbus bij de Jaarbeurs in Utrecht. De ploeg wist de ploegentijdrit te winnen en de ervaren Robert Gesink mocht de eerste leiderstrui aantrekken. “Hij is een van de cultuurdragers die al jaren bij ons is. We zijn hem heel dankbaar”, vertelt ploegbaas Richard Plugge aan WielerFlits.

“Het was heel spannend”, geeft Plugge aan. “Een tijdrit is het mooiste evenement in de wielersport en ik zat met kippenvel toen we van start gingen, met al die mensen langs de kant. Dit is een warm welkom voor ons geweest. Ik vond de jongens gefocust, maar niet te zenuwachtig. Ze wilden het laten zien hier in Nederland en de sfeer is gewoon goed.”

Dat Gesink als eerste finisher ook de rode leiderstrui in ontvangst mocht nemen, is voor de teambaas van Jumbo-Visma bijzonder. “Prachtig”, noemt hij het. “Als je ziet wat voor carrière heeft… Hij is een van de cultuurdragers die al jaren bij ons is. We zijn hem heel dankbaar. Dit is een mooie blijk van dankbaarheid voor wat hij gedaan heeft en nog gaat doen. Als ploeg is dit een groots gebaar naar hem. Maar het is ook fantastisch om zo te beginnen. Die 13 seconden kan je maar vast hebben.”