zaterdag 16 september 2023 om 18:05

Richard Plugge na succes Jumbo-Visma: “We gaan evalueren hoe het nóg beter kan”

Jumbo-Visma heeft vanmiddag geschiedenis geschreven. De Nederlandse ploeg behield zonder veel problemen haar eerste drie posities in het klassement, en mag zo al haar derde grote ronde van het jaar op het palmares bijschrijven. “Dit is ongelooflijk. Ik ben zo trots en blij”, aldus manager Richard Plugge aan de microfoon bij Eurosport.

Primoz Roglic de Giro, Jonas Vingegaard de Tour en Sepp Kuss de Vuelta: op papier is het allemaal mooi verdeeld. Maar in hoeverre was dit het plan voorafgaand aan het wielerseizoen? “Het plan was sowieso om voor de drie grote rondes te gaan. Maar stap voor stap: eerst alles op de Giro, dan op de Tour,… We hadden nooit gedacht om al die doelen te kunnen waarmaken, maar we wilden het natuurlijk wel. Dit is een historisch moment.

De dominantie leverde wel soms vreemde momenten op. “Maar vanaf het moment dat Sepp in een goede positie kwam te staan, was het duidelijk dat we drie leiders hadden. We hadden nog iets meer concurrentie van Ayuso verwacht, maar hij komt er wel en zal in de toekomst lastig te kloppen zijn. Nu waren we sterker. Het was niet simpel – dat is het trouwens nooit om een koers te winnen – maar we hebben het kunnen afwerken.”

Een logische vraag, is dan: wat nu? “We gaan alles evalueren. We zijn er eigenlijk al volop mee bezig om te kijken wat er nog beter kan in de toekomst. Maar pas in december kunnen we daar meer over zeggen.”