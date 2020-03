UCI-voorzitter Lappartient over nieuwe kalender: “Het is niet eenvoudig” zondag 29 maart 2020 om 10:05

De Internationale Wielerunie UCI is druk bezig een nieuwe kalender samen te stellen en liet eerder al weten het wegseizoen te willen verlengen tot 1 november. “Maar het moet wel binnen de perken blijven”, zo vertelt voorzitter David Lappartient. “We zijn op zoek naar de beste oplossingen.”

Hoewel het nog allerminst duidelijk is wanneer het wielerseizoen hervat kan worden, heeft de UCI in samenspraak met de organisatoren, ploegen en renners reeds samengezeten over de mogelijkheden. Een ding is zeker: bij het herindelen van de kalender krijgen – na de wedstrijden die op dat moment gepland staan – de grote rondes en de monumenten voorrang.

De UCI is druk bezig met een nieuwe kalender, zo vertelt Lappartient in een videoboodschap op Facebook. “Maar het is op dit moment onduidelijk wanneer we de competitie weer kunnen hervatten. Het is niet eenvoudig, ik praat momenteel met de teams, organisatoren en natuurlijk de renners. We proberen samen de beste oplossingen te vinden, maar wel in alle redelijkheid.”

“Grootste schatten van onze sport beschermen”

“We willen in de eerste plaats de grootste schatten van onze sport beschermen”, zo doelt Lappartient op de grote rondes en monumenten. “We zullen ervoor zorgen dat we aan het einde een mooie kalender hebben en de passie voor de wielersport kunnen herontdekken.”

De UCI wil verder – wanneer een nieuwe kalender is samengesteld – flexibel omgaan met het aantal renners per team. De aanstaande maatregelen moeten nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Management Committee van de UCI en de Professional Cycling Council (PCC).