Richard Carapaz: “We hoeven niet te wachten op de Alto de La Covatilla”

39 seconden: dat is het verschil tussen Primož Roglič en Richard Carapaz na vijftien etappes in de Vuelta a España. Zaterdag krijgen de renners nog een zware bergrit voor hun kiezen met finish op de Alto de La Covatilla. “Maar we hoeven niet te wachten op de etappe van zaterdag”, zo citeert Tuttobiciweb Carapaz.

De nummer twee in het klassement gelooft nog altijd in de Vuelta-zege, ook al staat Roglič bijna veertig seconden voor in het klassement en beschikt de Sloveen over een ijzersterke ploeg. “Er kunnen nog altijd wijzigingen plaatsvinden in het klassement”, aldus Carapaz. “Ik denk dat er nog iets zal gebeuren voor de etappe van zaterdag.”

“Ook vandaag kunnen er verschillen ontstaan”

“De etappe naar La Covatilla is natuurlijk een cruciale etappe, maar ook vandaag kunnen er verschillen ontstaan tussen de klassementsrenners. Sommige ploegen zullen vandaag voor de aanval kiezen. Het is dus zaak om gefocust te blijven en op de goede momenten mee te sluipen. We mogen nu echt geen fouten meer maken.”

De etappe van zaterdag is vanwege de vele beklimmingen onderweg al loodzwaar, maar vrijdagavond en zaterdagochtend- en middag wordt ook nog eens zware regenval verwacht in de omgeving van de Alto de La Covatilla. De gemiddelde temperatuur zal flink dalen, waardoor er zelfs wat natte sneeuw kan vallen op bijna 2.000 meter hoogte.

Individu versus de ploeg

“In november moeten we gewoon rekening houden met slecht weer”, zo vertelt Carapaz. “Ik voel me nog altijd de favoriet om de Vuelta te winnen. We zijn allemaal moe en dit zal ook zijn invloed hebben op het koersverloop en de waardeverhoudingen bergop. Jumbo-Visma is erg sterk en ze weten hoe ze een wedstrijd moeten controleren.”

“Nu draait het echter vooral om de frisheid van de kopman zelf, veel meer dan de sterkte van de ploeg. Het was een spannende Vuelta en ik heb genoten van de onderlinge strijd, maar ik wil in Madrid pronken met de rode leiderstrui. Er kan nog van alles gebeuren en van een definitieve beslissing is absoluut geen sprake.”