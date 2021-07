Richard Carapaz: “We hadden vandaag niets te verliezen”

Richard Carapaz hoopte vandaag de etappe te winnen op weg naar Luz Ardiden, maar moest op de slotklim zijn meerdere erkennen in Tadej Pogačar. Toch is de Ecuadoraan tevreden over zijn prestatie. “We wisten dat onze rivalen sterker waren”, aldus Carapaz op de ploegsite van INEOS Grenadiers.

INEOS Grenadiers besloot vandaag de koers in handen te nemen. We zagen de Britse formatie al op kop rijden op de flanken van de Col du Tourmalet en ook op de slotklim naar Luz Ardiden deden Dylan van Baarle en Tao Geoghegan Hart hun duit in het zakje. Carapaz: “De ploeg deed vandaag echt een geweldige inspanning en dat stemt me meer dan tevreden.”

“Het doel was om de etappe te winnen en we hebben het geprobeerd. Onze rivalen waren echter sterker. We zijn best wel tevreden met het resultaat. We hadden vandaag niets te verliezen.” Carapaz staat na achttien etappes derde in het klassement. De voorsprong op nummer vier Ben O’Connor bedraagt 2m27s. Het verschil met de nummer twee, Jonas Vingegaard, is amper zes seconden.

Carapaz kijkt al vooruit naar de laatste loodjes: twee relatief vlakke etappes en een individuele tijdrit. “Er kan nog van alles gebeuren, maar ik denk wel dat het podium wel een beetje vastligt”, is zijn conclusie.