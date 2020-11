Richard Carapaz verliest rode trui: “We willen nog altijd de Vuelta winnen”

Richard Carapaz mocht vandaag als leider beginnen aan de individuele tijdrit van de Vuelta a España, maar de Ecuadoraan moest de rode leiderstrui opnieuw inleveren. “Maar de Vuelta is nog altijd niet beslist”, zo laat Carapaz weten op de website van zijn ploeg INEOS Grenadiers.

Carapaz verloor op de top van Mirador de Ézaro 49 seconden op Primož Roglič, waardoor hij weer 39 seconden moet goedmaken op de Sloveen. “Het was echt een zware tijdrit, maar ik ben heel erg blij met het resultaat. We begonnen met winstambities aan deze Vuelta en het doel is nog altijd om de ronde te winnen.”

“De strijd om de Vuelta-zege ligt nog altijd open. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om tijd te pakken en er komen nog enkele zware dagen aan. Dan kan alles nog veranderen. We blijven vechten in deze Vuelta”, is Carapaz vol goede moed.