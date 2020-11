Richard Carapaz tweede in Vuelta: “Podiumplaats betekent veel voor mij”

Richard Carapaz was uitbundig van vreugde na zijn podiumplaats in de Vuelta a España 2020. De kopman van INEOS Grenadiers mocht in Madrid mee het eindpodium op als nummer twee, 24 seconden achter Primož Roglič. “Voor mij is het heel speciaal om hier op het podium te staan”, zegt hij.

“Zeker in dit jaar, met de hele coronasituatie en alle maatregelen waar we mee hebben moeten leven”, geeft Carapaz aan. “Ik had een andere aanloop naar deze ronde, maar het is geweldig om als twee te eindigen. Ik weet dat ik veel potentie heb, en we zullen er alles aan doen met de ploeg om de volgende keer wel te winnen.”

Carapaz is blij met zijn prestatie. “Ik ging naar deze Vuelta om een geweldige ronde te rijden en ik denk dat dat wel gelukt is”, aldus de Ecuadoriaan. “Ik had de steun en bleef vechten tot het einde. Daarom betekent deze podiumplaats veel voor mij. Na de Giro van 2019 moest ik bewijzen dat die eindzege geen toeval was. Dat is gelukt. Ik ben bij deze ploeg om vaker te strijden voor eindzeges in grote rondes.”

Nadat hij zijn prijs had opgehaald in Madrid, werd Carapaz bij de ploegbus nog toegejuicht door de nodige Ecuadoriaanse fans.

The pride of Ecuador! 😍🇪🇨 We're blown away by this incredible show of support for @RichardCarapazM at #LaVuelta20. #FuerzaRichie pic.twitter.com/WsMIeFnQ5T — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 8, 2020