Richard Carapaz na winst op Sierre de La Pandera: “Morgen probeer ik het opnieuw”

Richard Carapaz heeft de veertiende rit van de Vuelta a España gewonnen. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers ging mee in de vroege vlucht en kon nipt standhouden. Miguel Angel López en Primoz Roglic kwamen in de slotkilometers nog op acht seconden.

“Het was deze ochtend het plan om nog eens voor de ritzege te gaan. We moesten dan ook zorgen dat we in de ontsnapping van de dag geraakten, maar dat was erg lastig. Er werd 70 kilometer vol doorgereden”, verwijst Carapaz naar de razendsnelle openingsfase. “Ik ben blij dat ik uiteindelijk in de juiste ontsnapping kwam.”

Op weg naar de slotklim, de Sierra de La Pandera, kwam de groep met de favorieten steeds dichter en dichters. Carapaz wist dat het nipt zou worden, maar wist waar hij moest aanvallen. “Ik ken de klim goed. We hebben goed samengewerkt en ik ging vervolgens op het goede moment.”

Een belangrijke ritzege voor Carapaz, die al snel in de Vuelta zijn algemeen klassement kon vergeten. “Het is belangrijk dat ik mijn moraal heb teruggevonden. Ik ga het morgen ook gewoon opnieuw proberen. Ik heb een paar jaar in de buurt van Sierra Nevada gewoond, dus ik ken het ook daar.”